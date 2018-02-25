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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Göztepe'ye 3 puanı Demba Ba'nın füzesi getirdi
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Sıradaki Haber:Lider Rizespor'a son dakika şoku

Futbol
25.02.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

Göztepe'ye 3 puanı Demba Ba'nın füzesi getirdi

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Göztepe, galibiyet hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında dindirdi: 1-0.

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, galibiyet hasretini Demir Grup Sivasspor karşısında dindirdi: 1-0. Sarı-kırmızılılar 35'inci dakikada yıldız oyuncusu Demba Ba'nın mükemmel golüyle 3 puana uzanan taraf oldu. Bu sonuçla Göztepe 36 puana yükselerek Avrupa kupaları için umut tazeledi. Sivasspor ise 34 puanda kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı.

Maçın dakikaları

5'inci dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Gouffran'ın sert şutunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi.
11'inci dakikada Sabri sağdan kanattan ortaladı, arka tarafta topla buluşan Gouffran'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
35'inci dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası dışında rakibinden topu kapan Demba Ba, ceza alanı dışı sol çaprazından sert vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-0.
48'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cyriac'ın vuruşunda topa müdahale eden Leo tehlikeyi savuşturdu.
58'inci dakikada kontratağa kalkan Göztepe'de sol çaprazdan ceza sahasına giren Demba Ba'nın şutu Sivasspor savunmasından döndü.
70'inci dakikada Halil'in pasında Castro topa ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
82'nci dakikada Sivasspor tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Kone'nin pasında Robinho kale dibinden topa dokunamadı, önemli fırsat kaçtı.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan 1-0'lık sonuçla Göztepe oldu.

STAT: Bornova
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Candaş Elbil (xx)
GÖZTEPE: Günay (xx) - Sabri (xx), Kosanovic (xxx), Wallace Reis (xx), Leo (xxx), Halil (xxx) (Dk. 90+2 Scarione), Poko (xxx), Selçuk (xx) (Dk. 68 Rotman x), Gouffran (xxx) (Dk. 76 Tayfur x), Castro (xxx), Demba Ba (xxx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (x) - Auremir (x), Bjarsmyr (xx), Medjani (x), Ziya (xx), Bifouma (xx) (Dk. 70 Kone), Ndinga (x), Hakan (xx), Robinho (xx), Saivet (x) (Dk. 46 Emre x), Cyriac (x) (Dk. 87 Muhammet)
GOL: Dk. 35 Demba Ba (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Ziya (Sivasspor), Dk. 58 Castro, Dk. 65 Gouffran, Dk. 88 Kosanovic, Dk. 90 Poko, 90 artı 1 Tayfur, Dk. 90 artı 4 Scarione (Göztepe)

 

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