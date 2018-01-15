Göztepe'nin zorlu takvimi başlıyor

İlk devredeki başarılı performansın ardından rotasını Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, ilk 3 haftada gözünü üst sıralara diken takımlarla karşılaşacak. İlk olarak İstanbul'da cumartesi günü 3'üncü sıradaki Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak sarı-kırmızılılar ardından ligin flaş takımlarından 5'inci durumdaki Kayserispor'la Bornova Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Göztepe, 3'üncü maçta ise ilk yarının sonlarına doğru çıkışa geçen Trabzonspor'a konuk olacak. İzmir ekibi ligin ilk yarısında şu an puan tablosunda ilk 5'te olan ekiplere karşı galibiyet almayı başaramadı.

Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalan Göztepe, Kayserispor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Ardından evinde Medipol Başakşehir'e 2-1, Beşiktaş'a da 3-1 kaybeden Göztepe, 17'nci haftada Galatasaray'a da Türk Telekom Stadı'nda 3-1 yenildi. Göztepe, ligin 3'üncü haftasında seyircisiz oynanan müsabakada Trabzonspor'u ise 3-2 yenmeyi başardı. Antalya kampında sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten teknik direktör Tamer Tuna, "Fenerbahçe maçına kadar tüm eksiklerimizi kapatmaya çalışacağız. Hedefimiz ilk 17 haftada aldığımız sonuçların ve oynadığımız futbolun üzerine çıkmak" dedi. Göztepeli futbolseverler de 54 TL'den satışa çıkan Fenerbahçe maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Yaklaşık 2 bin 500 taraftarın Ülker Stadı'nda yerlerini alması bekleniyor.