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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.05.2018 - 19:42, Son Güncelleme:

Göztepe'nin yeni hocası Bayram Bektaş oldu!

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Göztepe'nin yeni hocası Bayram Bektaş oldu!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni teknik direktör Bayram Bektaş oldu.

Tamer Tuna ile flaş bir şekilde yollarını ayıran Göztepe Kulübü yeni teknik direktörünü bulmakta gecikmedi. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı.

TAMER Tuna ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş’ı getirdi. Son olarak Ümraniyespor’u çalıştıran ve İstanbul ekibine 1'inci Lig’de Play-Off oynatan genç teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor’da başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor’da da çalıştı. Bayram Bektaş kariyerinde ilk kez Süper Lig’de görev yapacak.

TUNA KARARI ŞAŞKINLIK YARATTI

TARİHİNDE 14 yıl sonra döndüğü Spor Toto Süper Lig'de sezonu 49 puanla 6'ncı sırada bitiren Göztepe'de şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi ay sonunda bitecek teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Başkan Mehmet Sepil ile bir araya gelen genç teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca veda gerçekleşti. Yönetim ve Tuna'nın hem maddi konularda hem de gelecek planlamasında pürüz yaşadığı ifade edildi. Her defasında kalbinin ve aklının kulüpte olduğunu belirtip gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarını açıklayan Tuna'nın ayrılışı şaşkınlık yarattı.

Geçen sezon sonunda da takımı Play-Off'tan Süper Lig'e taşıyan Yılmaz Vural'la yollarını ayıran Başkan Mehmet Sepil, göreve başladığı 2014 yılından bu yana 7. teknik adamını değiştirmiş oldu. Göztepe'den Tuna'nın vedasıyla ilgili yapılan açıklamada: "Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda teknik direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İLK SEZONUNDA 6'NCI YAPTI

KARİYERİNİN Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimini Göztepe'de yaşayan Tamer Tuna, sarı-kırmızılılarla 34 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Tuna yönetimindeki Göztepe, 49 puan toplayıp sezonu 18 takıklı ligde 6'ncı sırada tamamladı. Genç teknik adama Bursaspor ve Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi.

Son dakika: Göztepe Tamer Tuna ile yollarını ayırdı
Son dakika: Göztepe Tamer Tuna ile yollarını ayırdı
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