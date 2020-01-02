MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'nin transfer bombası Remy!
GeriFutbol Göztepe'nin transfer bombası Remy!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.01.2020 - 09:01,Son Güncelleme:/

Göztepe'nin transfer bombası Remy!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Transferde son dakika... Göztepe, stadın açılmasıyla birlikte hedefi büyütüyor... İzmir ekibinin Loic Remy, Robinho ve Adebayor gibi isimlerle ilgilendiği öğrenildi.

İzmir ekibi Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı... Forvet hattına yıldız bir isim getirecek Sarı- Kırmızılılar’da liste şekillenirken teknik direktör İlhan Palut’un Remy üzerinde durduğu vurgulandı.

Rıza Çalımbay açıkladı: Evet, Alper Potuku...
Rıza Çalımbay açıkladı: 'Evet, Alper Potuk'u...'

Futbola ülkesi Fransa’nın Lyon takımında başlayan 32 yaşındaki Remy; Nice, Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lillle’de forma giydi. Fransa Milli Takımı’nda 22 kez görev yapan deneyimli futbolcu, kariyerinde çıktığı 373 maçta 126 gol attı. (Fanatik)

Göztepenin transfer bombası Remy

Göztepenin transfer bombası Remy

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle