Göztepe'nin transfer bombası Remy!
Transferde son dakika... Göztepe, stadın açılmasıyla birlikte hedefi büyütüyor... İzmir ekibinin Loic Remy, Robinho ve Adebayor gibi isimlerle ilgilendiği öğrenildi.
İzmir ekibi Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı... Forvet hattına yıldız bir isim getirecek Sarı- Kırmızılılar’da liste şekillenirken teknik direktör İlhan Palut’un Remy üzerinde durduğu vurgulandı.
Futbola ülkesi Fransa’nın Lyon takımında başlayan 32 yaşındaki Remy; Nice, Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lillle’de forma giydi. Fransa Milli Takımı’nda 22 kez görev yapan deneyimli futbolcu, kariyerinde çıktığı 373 maçta 126 gol attı. (Fanatik)
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