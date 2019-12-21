Göztepe'nin teknik sorumlusu Parlatan: "Önemli bir galibiyet aldık"

Ersun Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta Gençlerbirliği mağlubiyetiyle ligdeki çıkışlarına ara verdiklerini, bu nedenle Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi.

Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, "Oyuncularımız bütün istediklerimizi sahaya yansıttılar. Bu bizim adımıza çok sevindirici. Çok iyi mücadele ettik, taraftarımız her türlü desteği verdi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanımız var. İyi hazırlanarak o maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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