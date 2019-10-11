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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Göztepe'nin savunması devlere kafa tutuyor!

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Göztepe'nin savunması devlere kafa tutuyor!

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şu ana kadar maç başına en az gol yiyen ilk 5 takımdan 3'ü Fransa ekipleri oldu. Göztepe, 7 maçta yediği 5 golle dev takımlara kafa tuttu...

Milli maç arasına girerken Fransa liginde (Ligue 1) PSG ve Reims, 9 haftada kalelerinde 4'er gol gördü. Maç başına 0,44'lük oran yakalayan iki ekip, bu alanda Avrupa'nın diğer 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A), İngiltere (Premier Lig) ve İspanya'daki (La Liga) takımlarla kıyaslandığında zirveyi paylaştı.

Lig lideri PSG, 9 maçın 7'sinde, Reims ise 6'sında kalesini gole kapattı.

Nantes, bu alanda ilk 5'e giren diğer Fransa takımı olarak dikkati çekti.

- Atletico Madrid ve Athletic Bilbao'ya gol atmak kolay değil

Barcelona, Real Madrid gibi büyük takımların mücadele ettiği La Liga'nın en az gol yiyen ekipleri Atletico Madrid ve Athletic Bilbao oldu.

İki takım 8 haftada 4'er gole engel olamadı ve bu alanda 0,5'lik ortalama yakalayarak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki söz konusu sıralamada PSG ile Reims'ın arkasında yer aldı. Atletico Madrid, son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. İlk 5 hafta sadece bir gol yiyen Athletic Bilbao ise son 3 maçında gol yemekten kurtulamadı.

Öte yandan şampiyonluk adayı iki takımdan Real Madrid 8, Barcelona ise 10 gol yedi.

- Nantes son 3 maçında gol yemedi

Avrupa'nın 5 büyük liginin az gol yiyen takımlarından biri de Nantes olarak göze çarptı.

Son 3 maçından 1-0'lık galibiyetlerle gol yemeden ayrılan Nantes, PSG ve Reims'ın ardından Ligue 1'in en az gol yiyen diğer bir takımı oldu.

Ligde 9 karşılaşmada 5 gole engel olamayan Nantes, maç başına 0,55 ortalama yakaladı.

- Inter ve Wolfsburg geçit vermiyor

İtalya temsilcisi Inter ve Almanya ekibi Wolfsburg, en az gol yiyen takımlar arasına girdi.

İki takım da çıktıkları 7'şer maçta 4'er gol yedi ve 0,57'lik ortalama tutturdu.

Serie A'da ilk 5 maçında kalesinde bir gol gören Inter, son iki haftada 3 gole engel olamadı.

Milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosunda bulunduran Wolfsburg ise son iki maçını gol yemeden tamamladı.

Serie A'da 7 haftada 5 gole engel olamayan Hellas Verona şu ana kadar 0,71 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti. İngiltere Premier Lig'de 8 haftada 8 galibiyet alan ve 6 gol yiyen lider Liverpool, maç başına 0,75'lik oran yakaladı. Ligue 1'de kalesinde 7'şer gol gören Montpellier ve Rennes ise 0,77'lik ortalamayla oynadı.

- Türkiye'de en az gol yiyen takım Göztepe

Süper Lig'de Göztepe, kalesinde en az gol gören takım olarak ön plana çıktı.

Ligde oynadığı 7 maçta kalesinde 5 gol gören İzmir ekibi, 0,71'lik ortalama yakaladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 müsabakada kalesini gole kapattı.

Göztepe'yi bu alanda Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor izledi. İki takım da yedikleri 6'şar golle 0,85'lik oran tutturdu. 

Göztepenin savunması devlere kafa tutuyor

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