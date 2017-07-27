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Göztepe'nin maçında tam 8 gol

Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Katar ekibi Al Sadd ile oynadığı son hazırlık maçında sahadan 4-4 berabere ayrıldı.

AA
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta Katar temsilcisi El Sadd'la 4-4 berabere kaldı. 
Volders sahasındaki karşılaşmaya Göztepe, Günay Güvenç, Sabri Sarıoğlu, Mathieu, Leo, Canberk Dilaver, Selçuk Şahin, Rotman, Castro, Axel, Ghilas ve Jahovic 11'iyle başladı.

Göztepe, 2. dakikada Ghilas'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 13. ve 34. dakikalarda Hamroun ve 39. dakikada penaltıdan Hassan'ın gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 3-1 mağlup tamamladı.

İkinci yarıda 52. dakikada penaltıdan Jahovic'le skoru 3-2'ye getiren İzmir temsilcisi, aynı oyuncunun golüyle 58. dakikada eşitliği yakaladı: 3-3. Göztepe, 74. dakikada Mathieu'nun golüyle 4-3 öne geçmesine rağmen son dakikada Hasan Ahmed'in golüne engel olamadı ve müsabaka 4-4 eşitlikle tamamlandı.

Göztepe'de Halil Akbunar, Yavuz Aygün, Lokman Gör, Tanju Kayhan, Gouffran, Hakan Çinemre, Murat Akın, Eren Bilen, Segbefia ve Tayfur Bingöl oyuna sonradan dahil edildi. 

 

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