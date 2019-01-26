Göztepe'nin iddaa oranı düşüyor! G.Saray'da 5 eksik...
Spor Toto Süper Lig'de günün maçında Göztepe'nin konuğu Galatasaray olacak. Son şampiyonda 5 eksik var, Göztepe'nin iddaa oranı düşüyor, işte detaylar...
- Alpaslan Öztürk cezalı. Adama Traore, Hakan Çinemre ve Nabil Ghilas sakat.
- Geçtiğimiz hafta sonu Malatya deplasmanından elleri boş döndüler ama hafta arası Antalyaspor'u eleyerek kupada çeyrek finale kalmayı başardılar.
- Galatasaray maçı için iddaa'da Göztepe galibiyetine verilen oran bir ara 3,00'e kadar yükselmişti ama 2 kere düşüş yaşadı ve an itibariyle 2,65'ten oynanıyor.
Galatasaray
- Son şampiyonda Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro dışı. Nagatomo ise milli takımıyla Asya Kupası'nda mücadele ediyor.
- Sakatlıkları devam eden Emre Akbaba ve cezalı Younes Belhanda da İzmir kafilesinde yer almadı.
- Geçen sezonun finalinde Göztepe'yi yenip şampiyon olmuşlardı. Son 2 sezonda Göztepe ile oynadıkları 3 lig maçını da kazanmayı başardılar. Bu 3 maçta kalelerinde sadece 1 gol gördüler.
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