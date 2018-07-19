Göztepe'nin hedefi Ronaldo Alves
Transferde gaza basan Göztepe, Brezilya ekibi Sport Recife’de forma giyen 29 yaşındaki stoper Ronaldo Alves için nabız yoklamaya başladı.
Teknik direktör Bayram Bektaş’ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Brezilyalı futbolcu için 700 bin Euro bonservis bedeli, Sambacı’ya da yıllık 700 bin Euro teklif edildi.
Sarı- Kırmızılılar, artık teklife gelecek yanıtı bekliyor.
Öte yandan Göz Göz, Menemen Belediyespor’dan 22 yaşındaki forvet Samed Ali Kaya’ya 3 yıllık imza attırdı. (Fanatik)
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