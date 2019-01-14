Göztepe'nin devre arası kampı sona erdi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya'da yaptığı devre arası kampı sona erdi.
Göztepe Kulübü'nün açıklamasında, sarı-kırmızılı ekibin son çalışmasını, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Antalyaspor ile yapacağı ilk maçın ardından İzmir'e dönecek.
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