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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 18:27,Son Güncelleme:/

Göztepe'nin beklediği talimat değişikliği TFF tarafından yapıldı

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Göztepe'nin beklediği talimat değişikliği TFF tarafından yapıldı

Göztepe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yaptığı talimat değişikliğiyle kale arkasında ayakta seyirci uygulamasına geçileceği için yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kapasitesinin Beşiktaş maçından sonra 20 binden 25 bine çıkacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6222 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin ardından statlarda kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesinin önünün açıldığı,

TFF'nin Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yaptığı değişiklikle bunun artık gerçekleştiği bildirildi.

Bu talimat değişikliği olmadığı için Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde kale arkası tribününe geçici koltuklar takıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günkü Beşiktaş maçına yetişmediği için bu müsabakanın ardından geçici güney kale arkası tribündeki geçici koltuklar ve o tribünde ayakta seyirci uygulamasına geçilecek. Bu değişiklikle kapasite 20 binden 25 bine çıkacak. İlerleyen dönemde ihtiyaç halinde diğer kale arkası tribündeki koltuklar da kaldırılabilir.

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Göztepenin beklediği talimat değişikliği TFF tarafından yapıldı

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