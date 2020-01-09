MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'nin Antalya kampı devam ediyor
GeriFutbol Göztepe'nin Antalya kampı devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 16:44,Son Güncelleme:/

Göztepe'nin Antalya kampı devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'nin Antalya kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına Antalya'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan futbolcuların daha sonra taktiksel idman gerçekleştirdiği belirtildi.

Göztepe'nin hazırlıklarını akşam salonda yapacağı kuvvet antrenmanı ile sürdüreceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de Gloria Otel'in futbol sahasında Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle