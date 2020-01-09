Göztepe'nin Antalya kampı devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına Antalya'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Göztepe Kulübünün açıklamasında, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan futbolcuların daha sonra taktiksel idman gerçekleştirdiği belirtildi.
Göztepe'nin hazırlıklarını akşam salonda yapacağı kuvvet antrenmanı ile sürdüreceği bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de Gloria Otel'in futbol sahasında Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayacak.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
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