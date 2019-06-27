Göztepeli Ghilas, La Liga yolcusu! Sürpriz transfer...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepeli Ghilas, La Liga yolcusu! Sürpriz transfer...
GeriFutbol Göztepeli Ghilas, La Liga yolcusu! Sürpriz transfer...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
27.06.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Göztepeli Ghilas, La Liga yolcusu! Sürpriz transfer...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepeli Ghilas, La Liga yolcusu! Sürpriz transfer...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin yollarını ayırmak istediği Cezayirli santrfor Nabil Ghilas’a La Liga ekiplerinden Espanyol’un talip olduğu iddia edildi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan ve Türk oyuncu transferlerine öncelik veren Göztepe’de kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması için yoğun bir çalışma yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ghilas için İspanya’dan gelen haber camiada büyük bir sevinçle karşılandı. İddiaya göre, geçen sezonu 7. sırada bitiren Espanyol, Cezayirli oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımla bir sezon daha sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun takımdan ayrılması için yönetimin büyük kolaylık sağlayacağı biliniyor. Ghilas geçmiş dönemlerde İspanya’da Cordoba ve Levante’de de top koşturmuştu.

Beklentilerin altında kaldı

2017/2018 sezonunda Gaziantepspor’dan transfer edilen Nabil Ghilas, İzmir ekibinde geçirdiği iki sezonda bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Genellikle fazla kiloları ve kadro dışı kalma haberleriyle gündeme gelen Ghilas, Göztepe formasıyla iki sezonda yalnızca 30 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda rakip kaleye 7 gol bırakabildi. Sarı-kırmızılı takımla bir sezon daha sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun aldığı yıllık ücret sebebiyle takımdan ayrılmaya yanaşmadığı biliniyor.

Göztepeli Ghilas, La Liga yolcusu Sürpriz transfer...

Kubilay göz hapsinde

Murat Paluli ve Veli Çetin’e imza attıran ve birçok Türk oyuncuyla da temasta bulunan Göztepe’nin, Samsunspor’da forma giyen İlyas Kubilay Yavuz’u da yakından takip ettiği iddia edildi.

Geçen sezon 32 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncunun Karadeniz ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunurken; sarı-kırmızılıların ilerleyen günlerde Kubilay için Samsunspor’un kapısını çalması bekleniyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Menemenspor’a İran'dan milli kaleci geliyor! | Transfer haberleri...
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre | Transfer haberleri
Yasir Subaşı, Fenerbahçe'ye gidiyor! İlk ağızdan transfer açıklaması...
Norberto Neto, Barcelona'da!