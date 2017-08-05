Göztepe'den Serkan'a garanti

Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını eline geçiren, sezon başında İngiltere'nin Manchester United ve Tottenham takımlarıyla adı anılan 16 yaşındaki futbolcunun mukavelesine, her sene en az 10 resmi maçta sahaya 11'de çıkma garantisi eklettirdiği öğrenildi. Serkan'ın bu kriterlere uyulmaması durumunda sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Serkan'ın menajeri İbrahim Polat, İngiltere basınına verdiği demeçte, "Serkan çok özel bir yetenek. Oyuncumuza İngiltere ve Almanya'dan çok yoğun şekilde teklifler geldi. Biz, Türk futbolunun lokomotiflerinden Göztepe'yi seçtik. Umuyorum burada kendini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin uzun uğraşlar sonucunda 3 yıllık sözleşme imzaladığı Serkan'ın özellikle Türkiye Kupası maçlarında değerlendirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Tamer Tuna Serkan'a çok güvendiğini, oyuncusunun gelecekte Türk futboluna büyük katkılar sunacağını söyledi.

KADU İMZALADI

Kadrosunu yenileyen Süper Lig'en yeni takımı Göztepe, Brezilya Serie A ekibi Ponte Preta'nın stoperi Kadu'yu resmen renklerine bağlayıp 15'inci takviyesini gerçekleştirdi. İzmir'de yapılan sağlık taramasında hiçbir soruna rastlanmayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 2 yıllığına Göztepe'ye imza attı. Ülkesinin Corinthians, Figueirense, Bragantino ve Vitoria takımlarında forma giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Kadu, 14 Mayıs'ta yeni sezonu başlayan Brezilya Serie A Ligi'nde Ponte Preta forması ile 7 maça çıktı.