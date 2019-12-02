Göztepe'den olay paylaşım! Golü çizdiler...
Göztepe Kulübü'nün resmi Twitter hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.
Göztepe'nin resmi hesabı sosyal medyadan Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya attığı golün görsel anlatımını paylaştı.
Paylaşım şöyle;
"Biz de Berkan Emir'in Kasımpaşa'ya kornerden attığı golü tüm futbolseverlere izletmek isterdik ama bu şekilde FULL HD olarak paylaşabiliyoruz¯\(ツ)/¯"
Sarı kırmızılı kulübün bu paylaşımı yayıncı kuruluşun görüntülerinin telif hakları nedeniyle sosyal medyada paylaşılamamasına tepki olarak yorumlandı.
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