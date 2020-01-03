Göztepe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Manuel Da Costa...

Forvet için Remy, Robinho ve Adebayor gibi dünyaca ünlü yıldızlarla temasa geçen Göztepe'nin tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile de ilgilendiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al İttihad’da aradığını bulamayan ve kulüple yollarını ayıran Faslı oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalara başlayan yönetimin deneyimli stoperden olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

Da Costa’nın çok fazla maliyetinin bulunmadığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.



Süper Lig’e Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda toplam 86 resmi maça çıkıp 12 gol attı.

Kariyerine Fransa’nın Nancy ekibinde başlayan Da Costa, farklı ülkelerde PSV Eindhoven, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United, Lokomotiv Moskova, Nacionel ve Olympiakos’ta da oynadı. Fas

Milli Takımı’nda ise 26 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper 1 kez ağları sarstı.



İzmir ekibi, 2’nci yarı hazırlıklarına yarın Urla’da başlayıp 8 Ocak’ta Antalya’da kampa girecek.

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