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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
29.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Göztepe'den flaş transfer! Demba Ba...

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Göztepe'den flaş transfer! Demba Ba...

Göztepe yeni sezonun ilk bombasını patlattı... Sarı kırmızılı ekip eski golcüsüyle temaslara başladı. Senegalli golcünün Başkan Mehmet Sepil'e haber göndererek, "Göztepe'ye gelmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmayı son hafta başaran Göztepe yeni sezonun ilk bombasını patlattı. Kadrosunda köklü değişimlere gitmek için çalışmalarına erken başlayan sarı-kırmızılılar eski golcüsü Demba Ba'yı takıma döndürmek için kolları sıvadı.

Özellikle geride bıraktığımız sezonda yabancı oyuncu transferlerinden istediği verimi alamayan Göztepe'nin Demba Ba ile temaslara başladığı vurgulandı.

Sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir'e gelen ancak burada fazla forma şansı bulamayan dünyaca ünlü Senegalli golcünün Başkan Mehmet Sepil'e haber göndererek, "Göztepe'ye gelmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın da çok yakından tanıdığı 34 yaşındaki santrforla en kısa sürede masaya oturalacağı dile getirildi. Yönetimin Demba Ba ile maç başına ücret karşılığından anlaşma sağlamak istediği ifade edilirken, Başakşehir'le 2021 yılına kadar mukavelesi olan oyuncunun bonservisini alacağı kaydedildi.

Göztepe’den duygulandıran video Gözyaşlarını tutamadı
Göztepe’den duygulandıran video! Gözyaşlarını tutamadı

ALTYAPI İÇİN İŞ

Göztepe'nin ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde Futbol Akademileri kuran Demba Ba ile altyapı için de iş birliği yapması bekleniyor. Başkan Sepil, Demba Ba aracılığı ile yetenekli Senegalli futbolcuları takıma kazandırmayı planlıyor.

Türkiye macerasına 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta başlayan Demba Ba, siyah-beyazlılarda ilk sezonunda 44 resmi maçta 27 gol attı. Ardından Çin'in Shanghai Shenhua takımına rekor ücretle giden Ba, 2016-17'nin ikinci yarısında Beşiktaş'a döndü.

Beşiktaş'ta 2 maçta 1 gol atan oyuncu şampiyonluk sevinci yaşadı. Göztepe'ye 2017-2018 sezonun devre arasında gelen Senegalli başarılı bir performans gösterip eksi günlerini hatırlattı. Çin'de ayağı kırılmasına rağmen toparlanan Demba Ba, İzmir ekibinde 13 maça çıkıp 7 kez ağları sarstı.

Göztepe taraftarı ve Demba Ba'nın arası Vodafone Park'ta Beşiktaş'la oynanan maç sonrası açılmıştı. Beşiktaş taraftarının tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Demba Ba, Göztepe seyircisi tarafıından ertesi hafta ıslıklanmıştı.

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Göztepeden flaş transfer Demba Ba...

Demba Ba geçtiğimiz yıllarda da Göztepe forması giymişti...

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