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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.07.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Göztepe’den bir transfer daha! Batuhan Kırdaroğlu...

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Göztepe’den bir transfer daha! Batuhan Kırdaroğlu...

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe transferde üçüncü takviyesini gerçekleştirdi.

Daha önce Hatayspor’dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor’dan stoper Veli Çetin’i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Pendikspor’un 18 yaşındaki orta sahası Batuhan Kırdaroğlu ile resmen anlaştı. İstanbul’da bulunan Başkan Mehmet Sepil’in Pendiksporlu yöneticilerle yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağladığı ve Göztepe’nin Batuhan’la sözleşme imzaladığı açıklandı. Bu sezon genç ve yerli oyunculara ağırlık veren Göztepe’nin alt liglerde mücadele eden bazı isimlerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

İç transferde de hareketli günler geçiren İzmir ekibi, Grillo, Ghilas ve Borges’in ardından orta saha Ngando’ya da kulüp bulmasını söyledi. Yeni sezon planları arasında yer almayan Fransız oyuncuya ülkesinden teklifler geldiği vurgulanırken, yönetimin en kısa sürede düşünmediği yabancıları elde çıkaracağı dile getirildi. Göztepe yeni sezon öncesi yarın top başı yapacak. Sarı-kırmızılılar saat 16.30’da Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek. Önce sağlık kontrolünden geçecek oyuncular ardından ısınma ve düz koşu idmanıyla çalışmaları tamamlayacak. Göztepe’de Tuna’nın raporu doğrultusunda birçok genç oyuncu da idmanda yer alacak. Ayın 15’ine kadar Urla’da çalışacak Göztepe 16 Temmuz’da ikinci etap kampı için Bolu’ya gidecek.

Neymar'ın geçtiğimiz sezon neler yaptığına göz atalım...

Göztepe’den bir transfer daha Batuhan Kırdaroğlu...

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