Göztepe'den altıncı transfer! Bubacarr Sanneh...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'den altıncı transfer! Bubacarr Sanneh...
GeriFutbol Göztepe'den altıncı transfer! Bubacarr Sanneh...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
29.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Göztepe'den altıncı transfer! Bubacarr Sanneh...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'den altıncı transfer! Bubacarr Sanneh...

Transfer döneminde şu ana kadar 5 takviye gerçekleştiren Süper Lig temsilcisi Göztepe, Gambiyalı stoper Bubacarr Sanneh'le her konuda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin İzmir'e davet edildiği ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacağı belirtildi. Teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında görev yapan oyuncuyla görüşmelerini sıklaştırdı. Anderlecht'le de oyuncunun kiralanması konusunda el sıkışan yönetim transferi bitirdi.

Stoper sorununu Sanneh'i alarak çözen Göztepe'nin bu hafta içinde bir de sol bek takviyesi yapacağı vurgulandı.

Avrupa'daki kariyerine Danimarka ekiplerinden Horsens'te başlayan Bubacarr Sanneh, 2017-2018 sezonunun devre arasında diğer Danimarka takımı Midtjlland'a gitti. Gösterdiği performansın ardından geçen sezonun ikinci yarısında Belçika'dan Anderlecht'e imza atan Gambiyalı stoper, burada 19 resmi müsabakaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Nicolas Pepe paylaşılamıyor
Vedat Muriç'in yanına süper golcü!
Son Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti! İki transfer bombası daha...
Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oldu