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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Göztepe'den açıklama: 'Hakem hataları...'

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Göztepe'den açıklama: 'Hakem hataları...'

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, birbirine benzer pozisyonların maçlara ve hakemlere göre farklı yorumlandığını belirterek "Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu bir futbol ortamının oluşması en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, birbirine benzer pozisyonların maçlara ve hakemlere göre farklı yorumlandığını belirterek "Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu bir futbol ortamının oluşması en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.

Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki futbol karşılaşmalarında skorları, takımların performanslarından çok hakem kararlarının belirlediği yönünde bir algı oluşmaya başladığını belirtti.

Bunun Türk futbolu adına kaygı verici olduğunu vurgulayan Papatya, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor ile oynadığımız karşılaşmada yapılan hakem hatalarını sadece Göztepe olarak biz gündeme getirmiyoruz. Dün spor kamuoyu Göztepe aleyhine yapılan hatalardan bahsetti. Özellikle penaltı pozisyonunda tüm spor kamuoyu ve eski hakemler penaltı olmadığı görüşündeler. Hakem hocalarının derslerde özellikle üstünde durduğu beklenmedik top tanımının karşılığı bu pozisyondur. Birbirine benzer pozisyonlar maçlara ve hakemlere göre farklı yorumlanıyor. Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu bir futbol ortamının oluşması en büyük arzumuz."

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