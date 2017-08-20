Göztepe'den açıklama

Antalya’da 4 Haziran 2017 tarihinde Eskişehirspor ile oynadığımız TFF 1. Lig Play Off final maçının başlamasına az bir süre kala Göztepe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu eşleri ile çocukları, kulübümüz tarafından sağlanan VIP biletleri ile stadyuma girmek istemiş ancak bazı teknik sebeplerden dolayı stadyuma giriş sırasında sıkıntı yaşamışlar ve kendilerine ayrılan yerlere oturmaları mümkün olmamıştır.

Bunun üzerine Kulüp Genel Müdürümüz ve Başkan Vekilimiz Sn.Talat Papatya, başkan ve yönetici eşleri ile çocuklarının kulübümüze ait localara alınmasını ilgili TFF ve E-bilet yetkililerinden talep etmiştir. Başkan ve yönetici eşleri ile çocukları localara giriş yaparken, localara giren her seyirci gibi loca giriş kapısında yer alan turnikeden geçiş yaparak, kullanım hakkı kulübümüze ait olan localarda maçlarını izlemişlerdir.

Yaşanılan sorunun çözümü için destek olan TFF ve E-bilet yetkililerine teşekkür edilmiştir.

Yazılı basında çıkan haberlerin yanlış anlamalara yol açmasını önlemek amacıyla kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Göztepe Spor Kulübü