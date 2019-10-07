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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.10.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Göztepe'den 9 yılın en iyi performansı

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Süper Lig’de kalesinde en az gol gören takım olan Göztepe, son 9 yılın en iyi savunma performansına imza attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’u farklı yenerek moral bulan Göztepe, milli araya mutlu girdi. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran İzmir temsilcisi puanını 9’a yükseltirken, bu sezon 5. kez kalesini gole kapatmayı başardı. 7 maç sonunda kalesinde yalnızca 5 gol gören İzmir ekibi, ligin de en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Süper Lig’in ilk 7 haftasında kalesini gole kapatan Göz Göz, son 9 yılın en iyi savunma performansına da imza attı.

Son olarak 2010/2011 sezonunda Özcan Kızıltan idaresinde sezonu açan İzmir temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında kalesinde yalnızca 5 gol görmüştü. Göz Göz o tarihten sonra ilk 7 haftalar göz önüne alındığında en iyi savunma performansını yakaladı. 2017/2018 sezonundan bu yana Süper Lig’de boy gösteren sarı-kırmızılılar, söz konusu periyotta ilk sezonunda kalesinde 11 gol, geçen sezon ise 8 gol görmüştü.

Göztepede yüzler gülüyor
Göztepe'de yüzler gülüyor!

Alpaslan uğuru sürüyor

Göztepe’de Alpaslan Öztürk uğuru Kayserispor maçında da devam etti. Geçen sezon geldiği Göztepe formasıyla 4 gol atan deneyimli oyuncu, 5. golünü Kayserispor filelerine bıraktı. Daha önce Alpaslan’ın gol attığı 4 maçtan 12 puan çıkaran Göztepe, Kayserispor maçını da kazanmayı başardı. İzmir temsilcisi, Öztürk’ün gol attığı 5 karşılaşmada 15 puan toplamayı başardı. Deneyimli futbolcu attığı 2 golle Napoleoni ile birlikte takımın en skorer ismi olmayı başardı.

Göztepeden 9 yılın en iyi performansı

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