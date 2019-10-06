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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.10.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Göztepe'de yüzler gülüyor!

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Göztepe'de yüzler gülüyor!

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Göztepe'de moraller yüksek.

Süper Lig'de konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek 3 haftada hanesine 7 puan yazdıran ve milli araya oldukça moralli giren Göztepe'de güneş açtı. Kayserispor karşısında etkili bir futbol ortaya koyarak bu sezon 2'nci galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar puan durumunda üst sıralara tırmanırken, 90 dakika bitiminde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda büyük coşku yaşandı. Tribünleri dolduran Göztepeli futbolseverler oyuncuları ve teknik ekibi bağrına bastı, Başkan Mehmet Sepil de hem alınan skoru hem de oynanan pozitif futbolu beğendiğini dile getirdi. 

Güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Sepil, "İlk 3 hafta hepimiz üzülmüştük. Takımımızın toparlanması gayet sevindirici. 3 haftada 7 puan oldukça önemli, milli maç arasına sevinçle giriyoruz. Ben daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ancak ayağımız yere sağlam basacak. Havaya girmeyeceğiz. Motivasyonumuzu hiçbir şekilde bozmadan yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna da Kayserispor karşılaşmasında sergilenen oyunu geliştireceklerini söyledi.

TAMER TUNA: DOĞRU DURAN BİR TAKIM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

"Kazanma arzumuz en üst seviyedeydi" diyen genç teknik adam, "İlk 6 maçta sadece 2 gol atıp, bu karşılaşmada ağlara 4 gol bırakmak güzeldi. Ayrıca son 4 müsabakada gol yemedik. Hücumdayken de savunmayı iyi yapmaya başladığımızı görüyoruz. Rakiplerimize pozisyon versek de doğru duran bir takım olmaya çalışıyoruz. Futbolcularımızın kendine olan inancı, taraftarımızın bize güvenmesi ve oyunumuzu her geçen hafta gelişimi bizi yukarı taşıdı" ifadelerini kullandı. 

EN FARKLI İKİNCİ GALİBİYET 

Göztepe taraftarı 2 yıl sonra farklı bir galibiyet yaşadı. Kayserispor'u Alpaslan, Soner ve Napoleoni'nin (2) golleriyle 4-0 yenmeyi başaran Göztepe, 2017-2018 sezonunda yine Süper Lig'de Karabükspor'u 5-0 mağlup etmişti. Son 3 sezonda 2'nci en farklı galibiyetine imza atan Göz-Göz, geçen sezon ise Antalyaspor'u evinde 4-1, Ankaragücü'nü ise deplasmanda 3-0'la geçmişti. 

ALPASLAN GOLLERE DEVAM EDİYOR 

Göztepe'de asıl bölgesi orta saha olan ancak teknik direktör Tamer Tuna tarafından Titi ile birlikte stoperde oynatılan Alpaslan Öztürk hem savunmada hem de hücumda takıma katkı sunmaya devam ediyor. Defansın göbeğinde oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Alpaslan, attığı gollerle de adından söz ettiriyor. Bu sezon 1-0 kazanılan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında penaltıyı gole çeviren Alpaslan, Kayserispor karşılaşmasında da perdeyi açtı. Kullanılan kornerde kafayla ağları sarsan oyuncu, santrforlar Eren ve Jerome'un henüz golle tanışamadığı Göztepe'de 2. kez sevinç yaşadı.

Göztepe 4-0 Kayserispor
Göztepe 4-0 Kayserispor

NAPOLEONİ'DEN MUTLUSU YOK 

Transfer sezonunun son gününde Medipol Başakşehir'den transfer edilen İtalyan forvet Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaştı. Maçın 45 ve 50'nci dakikalarında fileleri havalandıran İtalyan golcü büyük sevinç yaşadı. Sahada 90 dakika kalan 33 yaşındaki futbolcuya taraftarlar da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Göz-Göz'ün Başakşehir'den diğer transferi olan Soner de Kayserispor karşısında siftah yaptı. 3'üncü haftada oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında penaltı kaçıran Soner, Kayserispor maçında şık bir gole imza atarak tribünleri ayağa kaldırdı.

Göztepede yüzler gülüyor

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