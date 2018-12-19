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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.12.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Göztepe'de yüzler gülüyor

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Göztepe'de yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçından sadece 1 puan çıkarıp düşüşünü sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor’u eleyip Ankaragücü deplasmanı öncesi moral buldu.

İlk maçta rakibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar Bornova Stadı’nda da müsabakayı 2-1 kazandı. İzmir temsilcisinde forma şansı bulamayan futbolcuların isteği ve oyunu teknik ekibi sevindirdi. Geçen sezondan bu yana birçok karşılaşmada yedek kulübesinde oturan genç orta saha oyuncusu Axel Ngando, attığı 2 klas golle forma rekabetinde ’Ben de varım’ dedi. Diğer genç isimler Samed Ali, Serkan, Yalçın ve kaleci Göktuğ’un da güven vermesi teknik direktör Kemal Özdeş’i memnun etti. Kemal Özdeş, Türkiye Kupası’nda iddialı olduklarını belirterek, yola devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ankaragücü maçı nedeniyle rotasyona gittiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Hafta sonu bizim için çok önemli bir maç var. Kayseri Kadir Has Stadı’nda Ankaragücü ile karşılaşacağız. Kupadaki galibiyetimizi ligde taçlandırıp devreye güzel girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Nazilli karşılaşmasında herkesin elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini belirten Özdeş, "Oyuncularımı kutluyorum. Zor hava şartlarında ellerinden geleni yaptılar. Ayrıca sahadaki futbolcularımız taktik disipline de sadık kaldılar. Nazilli Belediyespor da iyi mücadele etti. Aldığımız skor bize moral verdi" yorumunu yaptı.

Ara vermeden Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda sol bek Traore, stoper Hakan, orta saha oyuncuları Deniz ve Atakan’ın sakatlığı sürüyor.

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