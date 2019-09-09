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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.09.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Göztepe'de yeniler sahaya

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Göztepe'de yeniler sahaya

Süper Lig'de milli maçlar için verilen aradan sonra pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Göztepe'de, teknik direktör Tamer Tuna, transferin son günü takıma katılan isimleri ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Ligde 3 haftada gol atamayan tek takım konumunda olup transferin son saatlerinde hücum hattını takviye etmeye ağırlık veren Göztepe'de, Başakşehir'den alınan yıldızlar Rize önünde sahada olacak. Ligde son yılların şampiyonluk adayı takımı Başakşehir'in hücum hattından 3 ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda önceki hafta alınan Soner, imzayı atar atmaz Denizlispor maçına ilk 11'de çıktı.

Transferin son günü imza atan Brezilyalı Mossoro ve İtalyan Napoleoni de ilk 11'e monte edilecek. Tamer Tuna, uzun yıllardır Türkiye'de forma giyerek hazır durumda olan ikiliyi milli arada Altınordu'yla oynanan hazırlık karşılaşmasında 11'de denedi. Napoleoni, maçta 70'inci dakikada attığı golle Göztepe'ye 2-2'lik beraberliği getiren isim oldu. Çaykur Rizespor maçında Soner'in yine as kadroda forma giymesi, Halil ve Serdar'ın kulübeye çekilip yerlerine ilk 11'de Mossoro ve Napoleoni'nin oynaması bekleniyor. Yine transferin son günü alınan stoper Atınç Nukan ise antrenman eksiğini kapatmaya çalışacak. Geçen sezon küme düşmekten son maçta kıl payı kurtulan Göztepe, ilk 3 hafta sonunda yine düşme hattında yer alıyor.

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