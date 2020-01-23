MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'de yeni transfer Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı
GeriFutbol Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 17:12,Son Güncelleme:/

Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'de yeni transfer Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında dün konuk ettiği Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak kupaya veda eden sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, ligdeki Beşiktaş maçı için ilk çalışmayı Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan Göztepeli oyuncular, daha sonra dar alanda oyun çalıştı.

Sakatlığı bulunan Wallace Reis'in yer almadığı idmanda Danimarka'nın Brondby takımından transfer edilen Polonyalı golcü oyuncu Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı.

Öte yandan, 26 Ocak Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı için satışa sunulan biletler tükendi.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Göztepede yeni transfer Kamil Wilczek, ilk antrenmanına çıktı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle