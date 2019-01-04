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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.01.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Göztepe'de Yasin Öztekin ikilemi!

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Göztepe'de Yasin Öztekin ikilemi!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Göztepe'de takımın ilk yarıdaki yıldızı Yasin Öztekin'in Fenerbahçe'ye satılma ihtimali taraftarı böldü.

Taraftarların birçoğu, ilk devrede 7 gol, 2 asistle Göz-Göz'ün attığı 18 golün yarısına direkt katkıda bulunan yıldız futbolcunun satılmasının hata olacağını savundu.

Bazı taraftarlar da gurbetçi futbolcu ayrılmakta ısrar ederse kadroda tutulmasının doğru olmayacağını belirtip, yerine Fenerbahçe'den Süper Lig'de gol kralı ünvanı bulunan Aatıf Chahechouhe'nun alınmasının yararlı olacağını dile getirdi.

Göztepe'ye sezon başında Galatasaray'dan transfer olan 32 yaşındaki gurbetçi futbolcu Yasin'in, ilk yarının bitimine 2 maç kala göreve gelen teknik direktör Kemal Özdeş'le yıldızının barışmadığı iddiası da var.

Özdeş yönetimindeki ilk maç olan Bursaspor randevusunda 70. dakikada oyundan alınmasına tepki gösteren Yasin Öztekin, Ankaragücü'yle yapılan devrenin son karşılaşmasında da boynundaki sakatlık gerekçesiyle kadroda yer almamıştı.

Transferde Traore'nin sakat olduğu defansın soluna da alternatif arayan Göz-Göz, önce dolu olan yabancı kontenjanını açmaya çalışacak. Kadrosunda 16 yabancı bulunan İzmir ekibi, ilk yarıda gözden çıkarılan Scarione ve Ghilas ayrılmayınca sözleşmelerini askıya almıştı.

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