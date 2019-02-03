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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.02.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Göztepe’de Yasin bilinmezliği! Sosyal medyada tepki var...

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Göztepe’de Yasin bilinmezliği! Sosyal medyada tepki var...

Spor Toto Süper Lig’de art arda Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mağlup olarak ikinci yarıda 0 çeken Göztepe’de takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin son 2 haftada yedek kulübesine mahkum oldu.

Bu sezon attığı 7 golle Göztepe’ye çok kritik puanlar kazandıran tecrübeli futbolcunun Galatasaray ve Fenerbahçe müsabakalarından teknik direktör Kemal Özdeş tarafından on birde tercih edilmemesi eleştiri konusu oldu.

Her iki maçta da oyuna sonradan dahil olup rakip kalelerde tehlikeler yaratan Yasin’in kızağa çekilmesine taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Özdeş’in göreve başlamasının ardından formasını kaptıran Yasin, sadece Yeni Malatyaspor deplasmanında 90 dakika sahada kalabildi.

Sezonun 16. haftasında Bornova Stadı’nda oynanan Bursaspor karşılaşmasının 70. dakikasında oyundan alınan Yasin, teknik ekibe tepki göstermişti. Ardından Ankaragücü’ne Kayseri’de konuk olan Göztepe’de Yasin 21 kişilik kadroya dahil edilmemişti.

Boynundan sakatlandığı iddiasıyla Kayseri’ye götürülmediği açıklanan Yasin’in devre arasında ise Fenerbahçe’ye satılması gündeme geldi. Ancak Başkan Mehmet Sepil’in isteği ile sarı-kırmızılılarda kalan 31 yaşındaki futbolcu en önemli iki müsabakada on bire giremedi.

Sezon başında Galatasaray’dan gelen Yasin Öztekin, Kayserispor, Trabzonspor (2), Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor fileleri havalandırmıştı.

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