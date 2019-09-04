Göztepe’de yabancılar boşta kaldı! 5 isim kulüp bulamadı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe’de yabancılar boşta kaldı! 5 isim kulüp bulamadı...
GeriFutbol Göztepe’de yabancılar boşta kaldı! 5 isim kulüp bulamadı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
04.09.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Göztepe’de yabancılar boşta kaldı! 5 isim kulüp bulamadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe’de yabancılar boşta kaldı! 5 isim kulüp bulamadı...

Süper Lig’de Göztepe’nin bu sezon kadrosunda düşünmeyip yollarını ayırdığı 5 yabancı futbolcu transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşamaya varamadı.

Geçen sezon son hafta kıl payıyla ligde kalan as kadrosundan Ghilas, Gouffran, Kadu, Traore, Grillo, Ngando’yla yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda yalnız 1 isim kulüp buldu.

Ngando, 2 sezonluk Göztepe macerasının ardından Fransa’da Auxerre’e transfer olurken Ghilas, Gouffran, Kadu, Traore ve Grillo, Avrupa’da transfer dönemi sona ererken ortada kaldı.

Teknik Direktör Tamer Tuna’nın Göztepe’deki ilk döneminde kadroya kattığı isimlerden Ghilas ve Gouffran 2 sezon boyunca beklentilerin çok altında kalıp taraftarların tepkisini topladı.

Uzun süreli sakatlık problemi yaşayan Kadu ve Traore’nin kulüp bulmalarına da sağlık sorunları engel oldu.

Göztepe’nin temmuz ayında kadro dışı bırakıp transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Grillo da boşa çıktı. Göztepe’ye yarım devreliğine kiralık gelen Agbenyenu ise sezon sonunda Mallorca’ya dönmüştü.

İzmir ekibine ligin 3. haftasında oynanan Denizlispor maçının 63. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı stoper Reis’ten de kötü haber geldi. Reis’in sol uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ve tedaviye başlandığı bildirildi. Brezilyalı savunmacının 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

STOPER BOLLUĞU

Transfer döneminde defansa ağırlık veren Göztepe’nin kadrosunda 7 stoper oldu.

Geçen sezondan Reis, Titi ve Hakan’ı elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, transfer döneminde Veti Çetin, Sanneh, Atınç Nukan ve asıl mevkisi stoper olup defansın solunda da forma giyen Leo’yu kadrosuna kattı.

Transfer döneminde toplam 10 takviye yapan Göztepe’de yenilerin 4’ü defans hattına alındı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Göztepe’de yabancılar boşta kaldı 5 isim kulüp bulamadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Gerekçeli karar açıklandı! Fenerbahçe...
Göztepe’de yabancılar boşta kaldı! 5 isim kulüp bulamadı...
Son Dakika: Kolarov imzayı attı! Fenerbahçe istemişti ama...
Polonya, Fildişi Sahili'ni yendi ve üst tura adını yazdırdı!