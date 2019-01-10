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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
10.01.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Göztepe'de yabancı oyuncu çıkmazı!

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Göztepe'de yabancı oyuncu çıkmazı!

Sol bek bölgesi için yabancı oyuncularla temasta olan Göztepe, kontenjanı boşaltabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Huesca’da top koşturan kanat oyuncusu Serdar Gürler’le 1.5 yıllığına anlaşma sağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, yabancı kontenjanını boşaltabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Elde kalan golcü Nabil Ghilas’ı Antalya kampına götüren, Oscar Scarione’yle ise bir türlü yollarını ayıramayan sarı-kırmızılıların Adama Traore’nin lisansını askıya alacağı bildirildi. Sezonun 8’inci haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi Sahilli oyuncuya ikinci yarı lisans çıkarılmayacağı, Göztepe’nin bu formülle 1 yabancı futbolcuya kontenjan sağlayacağı bildirildi.

Ancak İzmir temsilcisinde başarılı bir dönem geçiren Traore ile yolların ayrılmayacağı, deneyimli futbolcunun tedavisinin bekleneceği ifade edildi. Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki sol bekle tam iyileşmesi halinde yeniden kontrat imzalanabileceği vurgulandı. Serdar Gürler transferiyle hücum hattını güçlendiren Göztepe, yabancı transferini ya defansın soluna ya da forvete yapacak. Birçok isimle temas halinde bulunan yönetim bütçeyi ise kesinlikle sarsmayacak. Nokta atışı yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil kadroda kısıtlı değişim olacağını ve yerinde hamleler yapacaklarını açıklamıştı.

Göztepe’nin listesinde sol bek olarak Ali Adnan ve Emilo Izaguirre yer alıyor.

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