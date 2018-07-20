Göztepe’de Twumasi tamam
Göztepe, Astana'da forma giyen 24 yaşındaki Ganalı sağ kanat oyuncusu Patrick Twumasi ile anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarına hız veren Göztepe, iki senedir ilgilendiği Patrick Twumasi transferinde mutlu sona çok yakın...
Sarı-Kırmızılılar, Astana’da forma giyen 24 yaşındaki Ganalı sağ kanat oyuncusu ile her konuda el sıkıştı.
Kazakistan temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya varan Göz Göz, en kısa zamanda yıldız futbolcuyu Türkiye’ye getirmeyi ve imza attırmayı hedefliyor. (Fanatik)
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