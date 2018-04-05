Göztepe’de Traore şoku
Göztepe’de geçen hafta Kasımpaşa ile oynanan maçın 44’üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Adama Traore’nin idmanlara katılmadığı bildirildi.
Göztepe’de geçen hafta Kasımpaşa ile oynanan maçın 44’üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Adama Traore’nin idmanlara katılmadığı bildirildi.
Sol üst baldırından sakatlanan Traore’nin tedavisine yoğun şekilde devam edilirken, Fildişi Sahilli futbolcunun Beşiktaş karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi.
Göztepe’de kart cezalıları stoper Kosanovic ve kanat oyuncusu Gouffran’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan, Hakan ile Ömer de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
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