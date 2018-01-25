Göztepe'de Traore dönüyor

Sol dizinden geçirdiği sakatlık yüzünden Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamayan Fildişi Sahilli sol bekin tamamen iyileştiği belirtildi. Takımla çalışmalarını tam kapasiteyle sürdüren tecrübeli futbolcunun Kayserispor müsabakasında yerini alabileceği kaydedildi. Stoper Kadu'nun cezası nedeniye sıkıntıya giren teknik direktör Tamer Tuna'nın Traore'nin yerine görev yapan Schwechlen'i savunmanın göbeğine çekeceği dile getirildi.

Traore'den gelen haberle rahatlayan sarı-kırmızılılarda golcü Nabil Ghilas'ın ise Kayserispor maçında yine kadroya girmesi zor görünüyor. Sezonun ilk yarısında performansı düşen ve son 4 maçta sadece 35 dakika görev alan Cezayirli futbolcunun henüz iyileşmediği belirtildi. Göztepe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan Ghilas'ın takımda kalmak istemesine rağmen, gönderilebileceği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını da sürdüren İzmir ekibinin, eski Beşiktaşlı stoper Luiz Rhodolfo'yu görüşmeye çağırdığı kaydedildi. Peybernes'le yolları ayırıp Flamengo'da görev alan Luiz Rhodolfo'yu isteyen Tamer Tuna'nın Ghilas'ın durumuna görev yabancı bir golcü de yönetimden talep edeceği ileri sürüldü.

MİNİK EMRE'YE MORAL ZİYARETİ

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve Sportif Menajer İlhan Şahin, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören minik taraftar Emre Çatal'ı ziyaret etti. Emre'ye adının yazılı olduğu Göztepe forması hediye eden Tuna ve Şahin, minik taraftara transfer teklifinde bulundu. Tuna ve Şahin'in karşısında gören Emre Çatal, büyük mutluluk yaşadı ve çok sevdiği takımına Kayserispor maçı için başarılar