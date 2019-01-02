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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.01.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Göztepe’de transfer hedefleri belirlendi!

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Göztepe’de transfer hedefleri belirlendi!

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya’da kampa giren Göztepe, transfer listesine yurt dışından iki futbolcuyu ekledi.

Kanat oyuncusu Yasin Öztekin’i Fenerbahçe’ye satmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların Fransa’da Cean forması giyen sağ kanat Claudio Beauvue ile Arjantinli santrfor German Cano’yla ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon Fransa Lig 1’de Cean formasıyla 15 lig maçına çıkan Beauvue’nin kulübüyle sözleşmesi sürerken, kurmayların uygun bir bonservis bedeli çıkarılması halinde transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Şu anda Kolombiya ekibi Independiente Medellin’de görev yapan Cano’nun ise boşa çıktığı bildirildi.

Transferde hem nokta atışı yapmak hem de bütçeyi sarsmak istemeyen Göztepe’nin aceleci davranmayacağı vurgulandı.

Futbolculuk kariyerine Troyes’te başlayan 30 yaşındaki Claudio Beauvue ülkesi Fransa’da Chateauroux, Bastia, Guingamp, Lyon ve Cean formalarını terletti. İspanya’da ise Leganes ve Celta Vigo formalarını giyen deneyimli futbolcu toplam 307 maça çıkıp 70 gol attı.

German Cano ise futbolculuk yaşamında hiç Avrupa’da oynamadı. 30 yaşındaki golcü ülkesi Arjantin ekibi Lanus’ta yeşil sahalara adım attı. Ardından yine Arjantin’de Chacarita Juniors’ta oynayan Cano, Meksika, Paraguay ve Kolombiya takımlarına transfer oldu. Cano, 2018 yılı içinde Independiente Medellin’de 47 resmi maça çıkıp 31 gol attı.

Hazırlıklarını 14 Ocak’a kadar Antalya’da sürdürecek İzmir ekibinin toplam 3 takviye yapması bekleniyor.

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