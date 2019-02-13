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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.02.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Göztepe’de Tayfur formayı unuttu

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Göztepe’de Tayfur formayı unuttu

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenip moral tazeleyen Göztepe’de kanat oyuncu Tayfur Bingöl ikinci yarıda formayı unuttu.

Sezonun ilk yarısında 15 müsabakada görev alan 26 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise yalnızca 8 dakika sahada kalabildi. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmalarında 90 dakika boyunca yedek kuylübesinde oturan Tayfur, sadece Galatasaray müsabakasının son 8 dakikasında forma giyebildi. Kayserispor maçı öncesi kanat oyuncuları Serdar ve Yasin’in cezalı duruma düşmesinin ardından Tayfur’un gözünü teknik direktör Kemal Özdeş’e çevirdi. Ancak Kemal Özdeş’in Kadir Has Stadı’nda kanatlarda Halil ve Gouffran’ı tercih edeceği ifade edildi.

İzmir ekibine, 2016-17 sezonunda Gençlerbirliği’nden transfer edilen Tayfur, 1’inci Lig’de Play-Off’lar dahil 33 maça çıkıp 6 gol attı. Ertesi sezon Göztepe ile Süper Lig heyecanı yaşayan oyuncu 25 maçta görev alıp fileleri 5 kez sarstı. Tayfur bu sezon ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Göztepe’de sol bek Berkan Emir de Lumor Agbenyenu’nun transfer edilmesinin ardından kesik yedi. İkinci yarının ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 90 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu son 3 maçı kulübede geçirdi. Karşılaşmanın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren sarı-kırmızılılarda Yasin, Borges ve Serdar cezalı, sol bek Traore ise sakat.

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