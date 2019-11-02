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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Yeni Asır
02.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Göztepe'de Tayfun Korkut sesleri!

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Göztepe'nin Süper Lig'de oynadığı Denizlispor maçını tribünden izleyen Tayfun Korkut ile yönetimin ön görüşme yaptığı ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Göztepe'de yönetimin uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve teknik direktörlüğe başladıktan sonra büyük başarılara imza atan Tayfun Korkut ile görüştüğü öne sürüldü.

2013- 2015 sezonlarında Hannover 96'da, 2017'de Bayer Leverkusen'de görev yaptıktan sonra Stuttgart'ın başına geçen teknik adam herkesin küme düşer dediği Alman ekibini ligde tutarak inanılmazı başarmıştı.

Bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'de oynadığı Denizlispor maçını da tribünden izleyen Tayfun Korkut ile yönetimin bir ön görüşme yaptığı ve prensipte anlaştığı öğrenildi.

Kulübe yakın çevreler Tayfun Korkut'un da Trabzonspor maçından sonra İzmir ekibine imza atacağını iddia etti

B PLANI ŞOTA YA DA KARAMAN

Daha önce Gürcü teknik adam Şota Arveladze ve Hikmet Karaman ile de görüşen sarı kırmızılı yönetimin Tayfun Korkut'ta son dakika çıkacak pürüz halinde bu iki teknik adamdan birisiyle anlaşacağı belirtiliyor. Göz-Göz'ün gündeminde ayrıca Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Mesut Bakkal, İlhan Palut isimleri de var.

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Göztepede Tayfun Korkut sesleri

Göztepede Tayfun Korkut sesleri

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