Göztepe’de takvim yoğun

İlk olarak yarın Eskişehir’de saat 16.00’da Köyceğiz Belediyespor ile Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında karşılaşacak sarı-kırmızılılar ertesi gün bu kez MYK Hentbol’un rakibi olacak. Perşembe günü ise grubun son karşılaşmasında Selka Eskişehir Hentbol’un karşısına çıkacak Göz-Göz, kupa müsabakalarının ardından pazar günü Bornova Atatürk Spor Salonu’nda Eurochallege Cup son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK Atina’yı konuk edecek. Antrenör Adnan Öztürk yoğun bir döneme gireceklerini belirterek, "Göztepe olarak her kulvarda başarılı olabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



