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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.01.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Göztepe’de sol bek transferinde sona gelindi!

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Göztepe’de sol bek transferinde sona gelindi!

Transferde sol bek arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, Chelsea’den Rahman Baba, Anderlecht’ten Ivan Obradovic ve Ankaragücü’nden Tiago Pinto’nun yanı sıra Sporting Lizbon’dan Lumor Agbenyenu’yu da listesine ekledi.

Defansın soluna mutlaka takviye yapmak isteyen yönetimin Ganalı futbolcuyu İzmir’e davet ettiği bildirildi.

Hem Sporting Lizbon’la, hem de oyuncuyla temaslarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Agbenyenu’yu kiralamak istediği vurgulandı.

Portekiz’de Porto altyapısından yetişen genç sol bek Portimonense ve 1860 Münih takımlarında oynadı. Lumor Agbenyenu sezonun ilk yarısında Lizbon’da yalnızca 1 maça çıkıp 29 dakika süre aldı.

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