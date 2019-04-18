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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
18.04.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Göztepe'de savunma çöktü! Tamer Tuna düşünceli...

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Göztepe'de savunma çöktü! Tamer Tuna düşünceli...

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü Bornova Stadı'nda önemli rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kümede kalma yolunda kader maçlarından birine çıkacak Göztepe'de savunma adeta çöktü.

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle defansta alternatifi çok azalan teknik direktör Tamer Tuna'yı sıkıntı bastı.

Göz-Göz'de stoperlerden Titi, Çaykur Rizespor müsabakasında cezalı duruma düşerken, Kadu ise antrenmanda göz ve alın çevresinden ciddi şekilde sakatlandı.

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Göz-Göz'de iki futbolcunun yedekleri olan Hakan Çinemre ve Arjantinli Grillo iyileşemedi. Tuna'nın elinde tek stoper Reis kaldı. Defansın göbeğinde büyük sorunlar yaşayan İzmir ekibine bir kötü haber de sağ beki Gassama'dan geldi.

Çaykur Rizespor deplasmanından kasığından sakatlandığı öğrenilen deneyimli futbolcunun, Erzurumspor maçına yetişemeyeceği açıklandı. En kritik dönemde birçok eksikle karşı karşıya kalan Tamer Tuna'nın sağ bekte Tayfur'a görev verip, savunmanın göbeğini Reis-Berkan ikilisiyle oluşturması bekleniyor.

Önceki hafta Akhisarspor'la oynanan maçın ardından taraftarla arbede yaşayan ve kadro dışı kalan Alpaslan da savunmanın ortasında görev yapabiliyor. Ancak yönetimin kanat oyuncusu Halil Akbunar'la birlikte kadro dışı bıraktığı Alpaslan'ı bu hafta yine affetmesi beklenmiyor.

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Göztepede savunma çöktü Tamer Tuna düşünceli...

 

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