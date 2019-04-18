Göztepe'de savunma çöktü! Tamer Tuna düşünceli...
Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü Bornova Stadı'nda önemli rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kümede kalma yolunda kader maçlarından birine çıkacak Göztepe'de savunma adeta çöktü.
Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle defansta alternatifi çok azalan teknik direktör Tamer Tuna'yı sıkıntı bastı.
Göz-Göz'de stoperlerden Titi, Çaykur Rizespor müsabakasında cezalı duruma düşerken, Kadu ise antrenmanda göz ve alın çevresinden ciddi şekilde sakatlandı.
Göz-Göz'de iki futbolcunun yedekleri olan Hakan Çinemre ve Arjantinli Grillo iyileşemedi. Tuna'nın elinde tek stoper Reis kaldı. Defansın göbeğinde büyük sorunlar yaşayan İzmir ekibine bir kötü haber de sağ beki Gassama'dan geldi.
Çaykur Rizespor deplasmanından kasığından sakatlandığı öğrenilen deneyimli futbolcunun, Erzurumspor maçına yetişemeyeceği açıklandı. En kritik dönemde birçok eksikle karşı karşıya kalan Tamer Tuna'nın sağ bekte Tayfur'a görev verip, savunmanın göbeğini Reis-Berkan ikilisiyle oluşturması bekleniyor.
Önceki hafta Akhisarspor'la oynanan maçın ardından taraftarla arbede yaşayan ve kadro dışı kalan Alpaslan da savunmanın ortasında görev yapabiliyor. Ancak yönetimin kanat oyuncusu Halil Akbunar'la birlikte kadro dışı bıraktığı Alpaslan'ı bu hafta yine affetmesi beklenmiyor.
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