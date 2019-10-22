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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.10.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Göztepe'de Sanneh kayboldu

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Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmana 2-1 yenilerek 5 maç sonra mağlup olan Göztepe'de, sezon başında transfer edilen stoper Bubacarr Sanneh formayı unuttu.

Daha 2 sezon önce 8 milyon euro bonservis bedeliyle Danimarka'nın FC Midtjylland takımından Belçika'nın Anderlecht ekibine imza atan Gambiyalı, sarı-kırmızılılarda göze giremedi. İlk haftada Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında sahaya on birde çıkıp 90'ar dakika oynayan 24 yaşındaki oyuncu, Yukalet Denizlispor, Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek oturdu.

Gambiya Milli Takımı'nda ise düzenli olarak forma giyen Sanneh, Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında teknik direktör Tamer Tuna tarafından 21 kişilik kadroya dahi alınmadı. Tamer Tuna, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında kademe hataları yapan Sanneh'i keserek savunmanın göbeğinde Titi ile birlikte asıl mevkisi orta saha olan Alpaslan Öztürk'e görev vermeye başladı. Titi-Alpaslan ikilisinden iyi verim alan Tuna'nın çok mecbur kalmadıkça Sanneh'i bundan sonraki haftalarda kadroda düşünmediği iddia edildi.

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Göztepede Sanneh kayboldu

Göztepede Sanneh kayboldu

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