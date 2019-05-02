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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.05.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Göztepe'de sakatlar iyileşemedi

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Göztepe'de sakatlar iyileşemedi

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü Bornova Stadı'nda Antalyaspor'la sezonun en kritik karşılaşmalarından birine çıkacak Göztepe'de sakat futbolculardan beklenen iyi haberler gelmedi.

Dar bir kadroyla çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kasığından sakatlanan kanat oyuncusu Yasin Öztekin, yine aynı bölgeden sorun yaşayan sol bek Lumor Agbenyenu ile dizinde problem bulunan sağ bek Gassama iyileşemedi. Yoğun tedavi uygulanan futbolcuların takımla idmanlara katılamadığı öğrenilirken, 3 futbolcunun Antalyaspor sınavına yetişmesinin zor olduğu açıklandı.

Medipol Başakşehir deplasmanında birçok eksiğe rağmen kazanmayı başaran Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, eksiklerin artık çok da fazla önemli olmadığını vurguladı. Mazeret üretmek yerine mevcut kadroyla en iyi işi çıkaracaklarını ifade eden Tuna, "Kim eksik ya da değil artık bunlara takılmayalım. Formayı giyen sahada en iyi mücadelesini gösterecek" dedi.

Genç teknik adamın Başakşehir'i yenen kadroyu Antalyaspor maçında bozması beklenmiyor. Göztepe'de diğer sakat futbolcular Kadu, Hakan Çinemre, Atakan ve Ghilas'ın da Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecekleri bildirildi. Maçın biletleri VIP 109, numaralı 54, maraton 38, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL'den satışa çıktı.

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Göztepede sakatlar iyileşemedi

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