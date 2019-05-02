Göztepe'de sakatlar iyileşemedi
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü Bornova Stadı'nda Antalyaspor'la sezonun en kritik karşılaşmalarından birine çıkacak Göztepe'de sakat futbolculardan beklenen iyi haberler gelmedi.
Dar bir kadroyla çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kasığından sakatlanan kanat oyuncusu Yasin Öztekin, yine aynı bölgeden sorun yaşayan sol bek Lumor Agbenyenu ile dizinde problem bulunan sağ bek Gassama iyileşemedi. Yoğun tedavi uygulanan futbolcuların takımla idmanlara katılamadığı öğrenilirken, 3 futbolcunun Antalyaspor sınavına yetişmesinin zor olduğu açıklandı.
Medipol Başakşehir deplasmanında birçok eksiğe rağmen kazanmayı başaran Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, eksiklerin artık çok da fazla önemli olmadığını vurguladı. Mazeret üretmek yerine mevcut kadroyla en iyi işi çıkaracaklarını ifade eden Tuna, "Kim eksik ya da değil artık bunlara takılmayalım. Formayı giyen sahada en iyi mücadelesini gösterecek" dedi.
Genç teknik adamın Başakşehir'i yenen kadroyu Antalyaspor maçında bozması beklenmiyor. Göztepe'de diğer sakat futbolcular Kadu, Hakan Çinemre, Atakan ve Ghilas'ın da Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecekleri bildirildi. Maçın biletleri VIP 109, numaralı 54, maraton 38, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL'den satışa çıktı.
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