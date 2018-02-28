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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Altınordu’da savunma alarmı!

Futbol
dha
28.02.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Göztepe’de Sabri formayı geri aldı!

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Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir’e konuk olacak Göztepe’de Sabri Sarıoğlu’nun dönüşü muhteşem oldu.

Geçen hafta 1-0 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında sağ bekte Tanju’nun yerine ilk 11’de sahaya çıkan ve haftalar sonra 90 dakikada forma giyen deneyimli oyuncu, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Tamer Tuna’nın Medipol Başakşehir sınavında da deneyimli futbolcuya 11’de şans vereceği bildirildi. Tuna’nın Sabri’nin yükselen performansının yanı sıra kritik maçlarda tecrübe sahibi olmasını da göz önünde bulunduracağı ifade edildi.

İlk yarının son haftasında eski takımı Galatasaray’a karşı 90 dakika sahada kalan Sabri, ikinci devredeki Fenerbahçe maçında 23, Kayserispor maçında 31, Trabzonspor maçında 46, Osmanlıspor maçında 23 ve Gençlerbirliği müsabakasında 14 dakika görev almıştı. Sabri, ligin ilk 11 haftasında sürekli 11’de sahaya çıkıp 90 dakika oynamış ve 5 yıl sonra A Milli Takım’a çağrılmıştı. Ancak daha sonra formayı mevkidaşı Tanju’ya kaptıran 33 yaşındaki futbolcu, aylarca kenarda görev bekledi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor sınavında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan kaleci Beto ile stoper Kadu’nun takımla çalışmalara katıldığı bildirildi. İki futbolcunun da İstanbul’daki mücadelede oynaması beklenirken, kırmızı kart cezalısı sol bek Traore ise takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

POKO’YA MİLLİ DAVET

Göztepe’nin orta sahadaki yıldızlarından Andre Poko, ülkesi Gabon’da milli takıma davet edildi. Poko, Gabon Milli Takımı’nın 20-26 Mart tarihleri arasında Tayland’da katılacağı Kral Kupası organizasyonunun kadrosunda yer alacak.

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