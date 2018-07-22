Göztepe’de rota Nakoulma
Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Göztepe, Prejuce Nakoulma’yı listesine aldı.
Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Göztepe, Prejuce Nakoulma’yı listesine aldı.
Sarı-Kırmızılılar, Mersin ve Kayseri’de oynadıktan sonra geçen sezon Nantes’e transfer olan 31 yaşındaki oyuncunun menaceriyle temas kuruldu.
Forma şansı bulamayan Nakoulm’nın da Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Teknik direktör Bayram Bektaş’ın da Nakoulma’yı ısrarla kadrosunda görmek istediği kaydedildi. (Fanatik)
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