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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.03.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Göztepe’de Poko şoku yaşandı!

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Göztepe’de Poko şoku yaşandı!

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü evinde karşılaşacağı Kasımpaşa’yı yenip düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe’de dün akşam Andre Poko şoku yaşandı.

Gabonlu futbolcunun Urla Adnan Süvari Tesisleri’ndeki idman sonrası yoğun mide ağrısı ve yanması nedeniyle fenalaştığı açıklandı.

Apar topar Urla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Poko’ya serum takıldı. Kendine gelen oyuncunun aynı akşam taburcu edildiği bildirildi.

Yoğun gözetim altında olan Poko’nun Kasımpaşa mücadelesinde forma giyip giymeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Bu sezon 17 lig maçına çıkan deneyimli futbolcu, 1 asist ve 1 golle oynadı.

Hazırlıklarını sürdüren Göz-Gözde sakatlıkları süren Traore, Hakan ve Atakan da antrenmanda yer almadı. Kart cezalısı stoper Kadu da pazar günü sahadaki yerini alamayacak.

Oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştiren teknik direktör Tamer Tuna’nın, "Biz her maçı kazanacak güçteyiz. Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarını kazasız atlatmalıyız. Ardından fikstür avantajını elimize geçireceğiz. Bu süreçte çok dikkatli olup, bir an önce düşme bölgesinden çıkmalıyız. Taraftarımız bize çok inanıyor, onları kesinlikle üzmeyeceğiz" cümlelerini kullandığı öğrenildi.

"Takımı yukarı çıkarırsak iyi olacak"Süper Lig'de son 10 haftaya küme düşme hattında giren Göztepe'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Göztepe her maçı kazanacak bir takım. Bu takımı destekleyen, yanında olan muhteşem Göztepeliler var. Umarım onlarla birlikte bulunduğumuz yerin çok üzerinde bu ligi bitireceğiz" dedi.
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Tamer Tuna: Göztepe her maçı kazanacak bir takım
Tamer Tuna: 'Göztepe her maçı kazanacak bir takım'

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Göztepe’de Poko şoku yaşandı

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