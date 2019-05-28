Göztepede operasyon erken başladı! İlk yolcu...
Spor Toto Süper Ligde evinde MKE Ankaragücünü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepede kadro operasyonu erken başladı.
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi ay sonunda bitecek kanat oyuncusu Tayfur Bingöl ile yollar ayrıldı. 3 sezondur İzmir ekibinde forma giyen deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti. Göztepeye 2016-2017 sezonunda 1’inci Ligdeyken Gençlerbirliğinden transfer olan 26 yaşındaki futbolcu ilk yılında 33 maç oynayıp, Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Süper Ligde ise 2017-2018de 25, 2018-2019da ise 21 müsabakaya çıkan Tayfur toplamda 10 gol attı. Tayfur, ligin 32’nci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sergilediği performans yüzünden oyundan alınmış ve taraftarın protestosuna maruz kalmıştı. Oyuncunun saha kenarına gelirken tribünlere el kol hareketi yapması eleştiri almıştı.
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