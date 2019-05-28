Göztepede operasyon erken başladı! İlk yolcu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepede operasyon erken başladı! İlk yolcu...
GeriFutbol Göztepede operasyon erken başladı! İlk yolcu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
28.05.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Göztepede operasyon erken başladı! İlk yolcu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepede operasyon erken başladı! İlk yolcu...

Spor Toto Süper Ligde evinde MKE Ankaragücünü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepede kadro operasyonu erken başladı.

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi ay sonunda bitecek kanat oyuncusu Tayfur Bingöl ile yollar ayrıldı. 3 sezondur İzmir ekibinde forma giyen deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti. Göztepeye 2016-2017 sezonunda 1’inci Ligdeyken Gençlerbirliğinden transfer olan 26 yaşındaki futbolcu ilk yılında 33 maç oynayıp, Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Süper Ligde ise 2017-2018de 25, 2018-2019da ise 21 müsabakaya çıkan Tayfur toplamda 10 gol attı. Tayfur, ligin 32’nci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sergilediği performans yüzünden oyundan alınmış ve taraftarın protestosuna maruz kalmıştı. Oyuncunun saha kenarına gelirken tribünlere el kol hareketi yapması eleştiri almıştı.

49
İzmirde büyük coşku Sevinç gözyaşları...
İzmir'de büyük coşku! Sevinç gözyaşları...

Göztepe'nin yeni mabedi Gürsel Aksel Stadyumu yükselmeye devam ediyor...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Göztepede operasyon erken başladı İlk yolcu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Küme düşen takım değişti! İşte VAR'sız puan durumu
Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Final maçı!
Neymar'a kaptanlık şoku!
69 yaşında sahaya indi! Arsene Wenger...