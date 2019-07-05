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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.07.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Göztepe'de Ömer için Terim devrede

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Göztepe'de Ömer için Terim devrede

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son düdüğe kadar yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda tekrar yaşamamayı hedefleyen Göztepe, listesindeki Galatasaraylı sol bek Ömer Bayram'la temaslarını sürdürüyor.

 Galatasaray'ın geçen sezon başında Akhisarspor'dan 400 bin Euro bonservis ödeyerek alıp yıllık 500 bin Euro garanti ücret ödediği 28 yaşındaki futbolcu, Göz-Göz'den 600 bin Euro talep edince anlaşma sağlanamadı. Başkan Mehmet Sepil'in Ömer'i ikna edemeyince Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştüğü belirtildi. Kariyerinin ilk yıllarında teknik direktörlük yaptığı sarı-kırmızılılarla iyi ilişkileri olan Terim'in Ömer'le konuşacağı öğrenildi.

Hollanda'da yetişip Türkiye'de Kayserispor forması da giyen Ömer Bayram, Galatasaray'da kalırsa yeni sezonda 400 bin Euro sabit ücret alacak. Ömer, Akhisarspor'da oynarken Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayıp A Milli Takım'a kadar yükseldi. Gassama'nın sözleşmesinin sürdüğü defansın sağına Hatayspor'dan Murat Paluli'yi alan Göz-Göz, Agbenyenu ve Traore'nin ayrıldığı sol bekte ise Berkan Emir'le sözleşme yenilemişti. Transferde bir yandan gençlere de yönelen Göztepe, daha önce anlaşma sağladığı Pendikspor'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımla antrenmanlara başladı.

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