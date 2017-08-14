Göztepe'de Nizic gelecek Leo kalacak

Son olarak İsviçre'nin Basel takımından sol bek Adama Traore ile anlaşan sarı kırmızılılar, ismi uzun süredir gündemde olan Hajduk Split'in stoperi Zoran Nizic'le de görüşmelerini hızlandırdı.

Hırvat oyuncu ve kulübü ile transfer konusunda önemli mesafe kateden yönetimin 1.95 metre boyundaki savunmayıcı hafta sonuna kadar İzmir'e getireceği vurgulandı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Nizic'in yanı sıra bir de kanat oyuncusu istediği, kurmayların Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ı takıma kazandırmak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Transferde sona gelen Göztepe'de daha önce takımdan gönderileceği açıklanan savunma oyuncusu Leo Schwechlen'e de gün doğdu. Fenerbahçe maçında sürpriz şekilde 11'de sahaya çıkıp takımın en iyileri arasında gösterilen Fransız futbolcunun kalma ihtimalinin arttığı ifade edildi. Tamer Tuna, karşılaşma bitiminde Schwechlen'in performansından övgüyle söz ederek, "Leo'nun gidebileceğine dair rapor verildi. Ancak o halen bizim futbolcumuz" açıklamasını yapmış ve 28 yaşındaki futbolcuya yeşil ışık yakmıştı. Schwechlen'in de kalmayı çok istediği, "Takımım için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Forma yarışında ben de varım. Verilen şansı iyi değerlendireceğim, burada çok mutluyum" cümlelerini kullandığı belirtildi.