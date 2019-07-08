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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.07.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Göztepe'de Muritala kampta!

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Göztepe'de Muritala kampta!

Forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe’de, geçen sezon altyapıda gösterdiği performansla beğeni toplayan golcü Muritala da kamp kadrosuna dahil edildi.

Kadrosuna en az 7 takviye yapması beklenen Göztepe’de çalışmalar sürerken, sarı-kırmızılılar bir yandan da altyapısında bulunan gençleri A Takım'a kazandırmanın hesaplarını yapıyor. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan ilk etap kampına birçok genç oyuncu da davet edildi. Teknik Direktör Tamer Tuna, altyapıdan futbolcuları kamp kadrosuna alırken, deneyimli teknik adam performanslarından memnun kaldığı oyuncuları ikinci etap çalışmaları için Bolu’ya götürecek. Altyapı futbolcuları Tuna’nın beğenisini toplamak için büyük bir mücadele sergilerken, gözler geçen sezon U21 Ligi’nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala’ya çevrildi.

U21’de dikkat çekti

Geçtiğimiz eylül ayında Göztepe’ye gelen Nijeryalı oyuncu, hiç A Takım forması giymemesine rağmen altyapıda gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. U21 takımıyla 19 maça çıkan genç golcü, her 114 dakikada bir gol sevinci yaşayarak, sezonu 13 golle noktalamayı başardı. Geçen sezon futbolcuyu takip eden Teknik Direktör Tamer Tuna, Muritala'ya diğer genç futbolcular gibi ilk etap kamp çalışmalarında yer verdi. 192 cm boyundaki Muritala, güçlü fiziğiyle de ön plana çıkıyor.

Sözleşme imzalanacak

Kadrosuna mutlaka forvet takviyesi yapacak olan ve Eren Derdiyok ile görüşmelerini sürdüren İzmir temsilcisinin, Nijeryalı oyuncuyla da önümüzdeki günlerde profesyonel sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Muritala, kampta göstereceği performansın ardında ya tecrübe kazanmak için kiralık gönderilecek ya da A Takım kadrosunda şans bulacak. Teknik heyetin başarılı futbolcudan uzun vadede yararlanmak istediği biliniyor.

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