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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Göztepe'de koltuk tasarımını taraftar seçti

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Göztepe'de koltuk tasarımını taraftar seçti

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak yeni stadına kavuşmak için gün sayan Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de, stadın maraton tribünündeki koltukların tasarımını taraftarlar seçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, maraton tribünün koltuk tasarımı için sosyal medyada anket düzenledi. Ankette kısa süre içinde 30 bin 530 oy kullanıldı. Taraftarların çoğu, 7 tasarım seçeneği arasında, ortasında Göztepe yazısı olan, başında ve sonunda kulübün kuruluş tarihi olan 1925 yazılı 5 numaralı tasarımdan yana oy kullandı.

Bu tasarım oyların yüzde 34.8'ini aldı. 6 numaralı desen yüzde 19.3'le ikinci olurken 7 numaralı desen ise 14.2 oy oranıyla üçüncülüğü elde etti. Maraton tribünde koltuklara 5 numaralı desen uygulanacak.

Göztepede koltuk tasarımını taraftar seçti

Göztepe'de Gürsel Aksel Tesisleri'nin arazisine 14 Haziran 2017'de ihalesi yapılıp yapımına başlanan stadın yıl sonu bitmesi, sezonun ikinci yarısı içinde kapılarını açması bekleniyor.

Tribünlerin çatı kaplamaları tamamlanmak üzere olan statta iç işçilikler de yapılıyor. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin TL ihale bedeliyle yaptırılan tesiste önümüzdeki haftalarda koltuklandırma ve çim serimine geçilecek.

Göztepede koltuk tasarımını taraftar seçti

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