Göztepe'de Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Alınan üst üste kötü sonuçların ardından Göztepe'de, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığı ifade edildi.
Fanatik'in haberine göre Göztepe, Kemal Özdeş'in görevine son verdi. İzmir temsilcisinde yeni teknik direktörün Rıza Çalımbay olması bekleniyor.
Son 6 maçında 5 yenilgi alan sarı-kırmızılılarda fatura teknik adama kesildi. Kemal Özdeş, Bayram Bektaş'tan sonra göreve getirilmişti.
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